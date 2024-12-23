Инвеститоги года с Екатериной Ершовой в программе «Бизнес-ланч». Главное
Генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 декабря.
Главное из эфира:
- в 2024 году фонд взял на сопровождение 27 новых проектов на общую сумму 37 миллиардов рублей во многом благодаря усилиям большой инвестиционной команды региона;
- в конце текущего года пройдёт последнее заседание инвестиционного совета под председательством губернатора Михаила Ведерникова, на котором рассмотрят проекты на 2025 год, а самые перспективные из них будут объявлены уже в марте;
- фонд развития промышленности Псковской области в 2027 году получит дополнительную докапитализацию в размере 400 миллионов рублей, в 2023 году её размер составил 300 миллионов рублей;
- Псковской области удаётся выигрывать в конкурентной борьбе с другими регионами за счёт гибкости и диалога;
- апартаменты на улице Школьной в Пскове, представляющие собой номера с меблированным антиквариатом, – уникальный музейно-просветительский комплекс;
- в Пскове функционирует личный кабинет инвестора – «Зелёный коридор», который облегчает процесс общения потенциального инвестора со всеми заинтересованными инстанциями.
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