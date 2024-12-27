Около 500 бизнесменов обратилось в Фонд инвестразвития Псковской области за 2024 год

17:39, 27 декабря 2024, ПАИ

Около 500 представителей бизнеса обратилось в Фонд инвестиционного развития Псковской области за 2024 год. Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым сообщила гендиректор организации Екатерина Ершова. Видео в своём Telegram-канале опубликовал глава региона.

Кроме того, 22 инвестиционных проекта уже рассмотрели в этом году в Совете по инвестициям под председательством Михаила Ведерникова. Также до конца года не менее с семью проектами планируют выйти с инициативой о представлении их на совете. Более 90 проектов сейчас находятся в проработке на той или иной стадии.

«Мы уверены, что в следующем году устойчивой рост инвестиционных проектов будет продолжаться», – подчеркнула Екатерина Ершова.

Она также рассказала губернатору, какие основные форматы обращений присутствуют.

«Главная для нас система электронного сопровождения инвестора. Мы находим инвесторов, они находят нас. Чаще всего если они нас находят, то это полученная информация из различных источников, и бывает даже от инвестора к инвестору. Все обращения, которые стекаются к нам, в любом случае потом переходят в электронный формат сопровождения, потому что единое цифровое окно для сопровождения инвестора было внедрено в начале этого года», – заметила Екатерина Ершова и уточнила, что это программное обеспечение позволяет инвесторам, фонду и всем органам исполнительной власти максимально прозрачно отражать ход проекта.

Основные обращения касаются туристического кластера – более половины всех обращений.

«Огромным подспорьем стало принятое решение о работе с документами территориального планирования и градостроительного зонирования. Здесь также стоит отметить преимущества нашего субъекта: на региональном уровне было принято решение снизить планку объёма инвестиций, потому что немногие субъекты могут похвастаться тем, что начинают работать с инвестором, как мы, от пороговой величины в 50 миллионов рублей при условии срока реализации пять лет», – заметила Екатерина Ершова.

Ранее Екатерина Ершова подвела инвеститоги года в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Подробнее смотрите здесь.