Провести «Вечер накануне 1700-го...» смогут псковичи в музее
В преддверии Нового года и Рождества Псковский музей приглашает на театрализованную программу «Вечер накануне 1700-го...» 28 декабря в 13:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Встреча пройдет в Палатах у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7) и познакомит детей с традициями празднования Нового года на Руси. Гостей встретит жена псковского купца, которая расскажет, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким «правилам» украшались первые ёлки и что необычного привнёс в традиции встречи Нового года царь Пётр I.
Программа завершится игрой и мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира.
Телефон для записи 8 8112 33 13 90, доб. 1.
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