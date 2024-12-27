Итоги года подвёл общественный совет при комитете по молодёжной политике Псковской области
Итоговое заседание общественного совета при комитете по молодёжной политике Псковской области в 2024 году прошло сегодня, 27 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.
Председатель общественного совета Сергей Елизаров представил доклад об итогах работы совета за 2024 год и план работы на 2025 год. Члены совета обсудили вопросы взаимодействия с органами власти и общественными организациями, а также перспективы развития молодёжной политики в регионе. Также основные результаты работы комитета по молодёжной политике Псковской области представил врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.
В завершение заседания члены совета определили приоритетные направления деятельности на следующий год. Особое внимание будет уделено развитию волонтёрского движения, поддержке новых инициатив и созданию условий для самореализации молодёжи.
Ранее сообщалось, что лучшие идеи молодёжи из Псковского района получили денежное вознаграждение в рамках конкурса «Есть идея».
Итоги года подвёл общественный совет при комитете по молодёжной политике Псковской области
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