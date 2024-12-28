Опубликован медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области за 2024 год

11:03, 28 декабря 2024, ПАИ

Медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области за 2024 год составило издание «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

В топ-15 медиарейтинга депутатов Псковского областного Собрания первое место занял спикер регионального парламента Александр Котов, второе – заместитель председателя областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, третье – вице-спикер областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян.

В топ-15 медиарейтинга псковских чиновников первое место заняла председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, второе – руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, третье – председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

В топ-15 медиарейтинга глав местного самоуправления первое место занял глава Пскова Борис Елкин, второе – глава Островского района Дмитрий Быстров, третье – глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.