Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставку авторских кукол Аллы Фроловой из коллекции Изборского музея открыли в ЛНР

Выставку авторских кукол Аллы Фроловой «12 месяцев» из коллекции Государственного музея-заповедника «Изборск» открыли в Меловском краеведческом музее Луганской Народной Республики, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

«У каждой представленной на выставке фарфоровой куклы – свой неповторимый образ и свой особый наряд, созданный на основе русского народного костюма. Ручная роспись, бисерное плетение, вышивка, жемчуг, нежные ткани разной фактуры погружают в волшебную атмосферу русской сказки. Двенадцать кукол, выполненных чуткими и заботливыми женскими руками, символизируют 12 месяцев», – отметили в пресс-службе.

Автор кукол – Алла Фролова (1948–2021) – известный российский театральный художник, главный художник творческого объединения «Тор-эксклюзив», член Союза художников России, заслуженный художник Тувы. Мастер оформила более 150 спектаклей и концертных программ. Знаменитый российский реставратор и искусствовед Савва Ямщиков отмечал в работах художницы «самозаветную влюблённость в основное дело своей жизни».

Выставка «12 месяцев» будет открыта в Меловском музее до 1 февраля 2025 года (Меловое, улица Школьная, 1а).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 декабря 2024

Выставку авторских кукол Аллы Фроловой из коллекции Изборского музея открыли в ЛНР
28 декабря 2024

Конкурсы для семей с детьми и молодёжи будут проводить в Псковской области ежегодно
27 декабря 2024

Съёмочная группа телеканала «Культура» работала в псковской библиотеке
26 декабря 2024

Время чудес наступило в Опочецком доме культуры
26 декабря 2024

Псковская библиотека стала площадкой для показов работ финалистов международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино»
26 декабря 2024

Горящее сердце Куньи: новый арт-объект засветился в центральном парке
26 декабря 2024

Выполненные по историческим аналогам кованые ворота башни Святых ворот установили в Псково-Печерском монастыре
26 декабря 2024

Выставка-ярмарка «Псковская зима» открылась в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...