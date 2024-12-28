Выставку авторских кукол Аллы Фроловой из коллекции Изборского музея открыли в ЛНР

15:22, 28 декабря 2024, ПАИ

Выставку авторских кукол Аллы Фроловой «12 месяцев» из коллекции Государственного музея-заповедника «Изборск» открыли в Меловском краеведческом музее Луганской Народной Республики, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея.

«У каждой представленной на выставке фарфоровой куклы – свой неповторимый образ и свой особый наряд, созданный на основе русского народного костюма. Ручная роспись, бисерное плетение, вышивка, жемчуг, нежные ткани разной фактуры погружают в волшебную атмосферу русской сказки. Двенадцать кукол, выполненных чуткими и заботливыми женскими руками, символизируют 12 месяцев», – отметили в пресс-службе.

Автор кукол – Алла Фролова (1948–2021) – известный российский театральный художник, главный художник творческого объединения «Тор-эксклюзив», член Союза художников России, заслуженный художник Тувы. Мастер оформила более 150 спектаклей и концертных программ. Знаменитый российский реставратор и искусствовед Савва Ямщиков отмечал в работах художницы «самозаветную влюблённость в основное дело своей жизни».

Выставка «12 месяцев» будет открыта в Меловском музее до 1 февраля 2025 года (Меловое, улица Школьная, 1а).