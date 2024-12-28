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Экономика

Старинный ремесленный выставочный центр планируют реконструировать в Печорском округе

Инвестиционный проект, направленный на реконструкцию старинного ремесленного выставочного центра «Дом в Броду», рассмотрели и одобрили участники совета по инвестициям, который прошёл под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в субботу, 28 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Центр находится в деревне Брод Печорского муниципального округа.

Проект представляет собой совокупность нескольких культурных объектов, выставочных пространств, пекарни и помещений под мастер-классы, устройство электрической мельницы, туристической инфраструктуры, информационного центра и благоустройство территорий.

Реконструкция позволит проводить в рамках ремесленного выставочного центра постоянные выставки, мастер-классы, производство продукции народного художественного промысла и сувенирной продукции, реализовывать продукцию пекарни, проводить авторские программы, обслуживать туристов и гостей. Планируемый срок полной реализации проекта – 2034 год, отмечается на инвестиционном портале Псковской области.

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