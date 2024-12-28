Представленный президенту косметический бренд расширит производство в Псковской области
Два инвестиционных проекта, направленных на создание площадок по производству косметики и парфюмерии брендов Yasya и Iron barber, поддержали участники совета по инвестициям, который прошёл под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в субботу, 28 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обе компании активно работают в направлении импортозамещения.
Кроме того, Iron barber продвигает свою продукцию в Казахстане, торговых сетях и в барбершопах. Этот бренд крафтовой мужской косметики из Пскова был номинантом Первой общественной премии «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка».
А основательница бренда косметики Yasya Руслана Комлева из Псковской области даже представляла опыт производства президенту России Владимиру Путину на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Также она была гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Эфир можно посмотреть по ссылке.
Представленный президенту косметический бренд расширит производство в Псковской области
В Псковской области наградами Минстроя отметили вклад специалистов региона в реализацию программы ФКГС
Территорию реализации проекта строительства хилинг-комплекса в Псковской области уточнили
Около 500 бизнесменов обратилось в Фонд инвестразвития Псковской области за 2024 год
Фонд инвестиционного развития Псковской области смог расширить свои полномочия – Екатерина Ершова
Более 260 льготных микрозаймов выдал центр «Мой бизнес» Псковской области в этом году