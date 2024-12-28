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Экономика

Представленный президенту косметический бренд расширит производство в Псковской области

Два инвестиционных проекта, направленных на создание площадок по производству косметики и парфюмерии брендов Yasya и Iron barber, поддержали участники совета по инвестициям, который прошёл под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в субботу, 28 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Псковичка представила опыт производства косметики президенту Владимиру Путину. 8 июля 2024 года. Скриншот прямой трансляции

Обе компании активно работают в направлении импортозамещения.

Кроме того, Iron barber продвигает свою продукцию в Казахстане, торговых сетях и в барбершопах. Этот бренд крафтовой мужской косметики из Пскова был номинантом Первой общественной премии «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка».

А основательница бренда косметики Yasya Руслана Комлева из Псковской области даже представляла опыт производства президенту России Владимиру Путину на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Также она была гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Эфир можно посмотреть по ссылке.

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