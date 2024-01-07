«Изборский пряник» набирает наибольшее число голосов в рамках «Народного признания»

21:59, 07 января 2024, ПАИ

Продукция мастерской «Изборский пряник», по данным на 7 января, обходит соперников в первом туре голосования Первой общественной премии «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка». Этот претендент на награду уже набрал 1 420 голосов (около 23 %).

Вторую позицию в настоящее время занимает кондитерский дом «Себежанка». Он получил 908 голосов (примерно 15 %).

Третью позицию в списке номинантов сейчас занимает улиточная ферма с центром гостеприимства «ЭСКАРГО Д’ОР» («Золотая улитка»). За неё проголосовали 829 человек (около 13 %).

Чуть меньше голосов (602, около 10 %) получил бренд из Красногородска «Красный город». Кроме того, ещё три номинанта на данный момент набирают по 9 % голосов, среди них – сидродельня «Заповедник», заявившая о себе во время эногастрономической ярмарки «Виноград» (584 голоса), вездеход «Тактик», который производит компания ООО «Азимут» (551 голос), и сады на Кудебе, расположенные в Палкинском районе (576 голосов).

Оставшиеся 7 % голосов приходятся на бренд крафтовой мужской косметики из Пскова «Айрон Барбер». За него отдали свои голоса 469 человек.