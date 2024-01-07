«Изборский пряник» набирает наибольшее число голосов в рамках «Народного признания»
Продукция мастерской «Изборский пряник», по данным на 7 января, обходит соперников в первом туре голосования Первой общественной премии «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка». Этот претендент на награду уже набрал 1 420 голосов (около 23 %).
Вторую позицию в настоящее время занимает кондитерский дом «Себежанка». Он получил 908 голосов (примерно 15 %).
Третью позицию в списке номинантов сейчас занимает улиточная ферма с центром гостеприимства «ЭСКАРГО Д’ОР» («Золотая улитка»). За неё проголосовали 829 человек (около 13 %).
Чуть меньше голосов (602, около 10 %) получил бренд из Красногородска «Красный город». Кроме того, ещё три номинанта на данный момент набирают по 9 % голосов, среди них – сидродельня «Заповедник», заявившая о себе во время эногастрономической ярмарки «Виноград» (584 голоса), вездеход «Тактик», который производит компания ООО «Азимут» (551 голос), и сады на Кудебе, расположенные в Палкинском районе (576 голосов).
Оставшиеся 7 % голосов приходятся на бренд крафтовой мужской косметики из Пскова «Айрон Барбер». За него отдали свои голоса 469 человек.
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.