Основательница бренда Yasya стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное
Основательница бренда Yasya Руслана Комлева стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 июня.
Главное:
- благодаря уникальным этикеткам на продукции бренда – с изображением изразцов XVII века церкви Одигитрии – бренд стал победителем конкурса «Культурный код» крупнейшего российского маркетплейса;
- история бизнеса Русланы началась с желания выйти из непростой жизненной ситуации – развода и кредитов, с чем она успешно справляется;
- российские производители быстро осваивают нишу косметического бизнеса, освободившуюся после ухода иностранных брендов. Это же касается и производства ингредиентов для косметики, ранее ввозившихся из-за границы;
- Руслана считает принципиально важным качество и натуральность производимой косметической линейки. По сути, это один из первых примеров российской инди-косметики;
- чтобы стать экспертом в этой сфере, Руслана специально получила образование химика-технолога;
- на старте проекта огромную поддержку оказал псковский центр «Мой бизнес». А сейчас благодаря поддержке Фонда инвестиционного развития Псковской области Yasya локализует производство внутри региона. Сейчас идёт ремонт производственных площадей;
- для расширения команды Руслана намерена привлекать женщин, а также кадры, которые готовит ПсковГУ.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 июня 2024
Представители УФСИН и УФССП в Псковской области обсудили вопросы исполнения требований исполнительных документов
10 июня 2024
Историю появления изразцов Одигитрии на псковской косметике рассказала основательница бренда