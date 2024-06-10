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Основательница бренда Yasya стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное

Основательница бренда Yasya Руслана Комлева стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 июня.

Руслана Комлева. Фото: ПАИ

Главное:

  • благодаря уникальным этикеткам на продукции бренда – с изображением изразцов XVII века церкви Одигитрии – бренд стал победителем конкурса «Культурный код» крупнейшего российского маркетплейса;
  • история бизнеса Русланы началась с желания выйти из непростой жизненной ситуации – развода и кредитов, с чем она успешно справляется;
  • российские производители быстро осваивают нишу косметического бизнеса, освободившуюся после ухода иностранных брендов. Это же касается и производства ингредиентов для косметики, ранее ввозившихся из-за границы;
  • Руслана считает принципиально важным качество и натуральность производимой косметической линейки. По сути, это один из первых примеров российской инди-косметики;
  • чтобы стать экспертом в этой сфере, Руслана специально получила образование химика-технолога;
  • на старте проекта огромную поддержку оказал псковский центр «Мой бизнес». А сейчас благодаря поддержке Фонда инвестиционного развития Псковской области Yasya локализует производство внутри региона. Сейчас идёт ремонт производственных площадей;
  • для расширения команды Руслана намерена привлекать женщин, а также кадры, которые готовит ПсковГУ.

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