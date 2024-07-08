Псковский косметический бренд представили Путину

15:46, 08 июля 2024, ПАИ

Основатель бренда косметики Yasya Руслана Комлева из Псковской области представила опыт производства президенту России Владимиру Путину. Сегодня, 8 июля, глава государства встретился с организаторами и участниками Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

«Я производитель косметики из Пскова. Наш косметический бренд молодой, нам ещё даже нет года, но мы уже здесь стояли и были представлены в «Универмаге». В своей концепции мы отошли от минималистического европейского оформления. На все средства мы нанесли творчество крестьян XVII-XVIII веков: росписи прялок, изразцы региона, кружева – все исконно русские орнаменты», – сказала Руслана Комлева.

Ни одна площадка не готова была принять продукцию производителя из-за того, что она не подходила «под формат», отметила она.

«И конечно выставка «Россия», которая шла в национальном ключе, нас поддержала. Женщины брали наши средства из «Универмага» во все регионы, во все уголки страны – это феноменально», – поделилась псковичка.

Сейчас у производителя подана заявка в инвестиционный фонд Псковской области для модернизации и развития производства.

«В течение уже трёх месяцев мы работаем с экспортным центром: мы были в Казахстане, Таджикистане, Белоруссии. Мы знакомим с нашим косметическим производством другие страны. Что самое важное – у нас всё в исконно русских национальных орнаментах. Конечно, мне ещё бы хотелось сказать, что наше косметическое производство – самое лучшее. И наши женщины самые красивые. Мы можем!» – заключила Руслана Комлева.

О том, как Псковская область была представлена на выставке-форуме «Россия», читайте в специальном сюжете ПАИ.

Ранее основательница бренда Yasya Руслана Комлева стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Подробности – по ссылке.