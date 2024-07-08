Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Псковский косметический бренд представили Путину

Основатель бренда косметики Yasya Руслана Комлева из Псковской области представила опыт производства президенту России Владимиру Путину. Сегодня, 8 июля, глава государства встретился с организаторами и участниками Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

Псковичка представила опыт производства косметики президенту Владимиру Путину. Фото здесь и далее: скриншоты из прямой трансляции

«Я производитель косметики из Пскова. Наш косметический бренд молодой, нам ещё даже нет года, но мы уже здесь стояли и были представлены в «Универмаге». В своей концепции мы отошли от минималистического европейского оформления. На все средства мы нанесли творчество крестьян XVII-XVIII веков: росписи прялок, изразцы региона, кружева – все исконно русские орнаменты», – сказала Руслана Комлева.

Ни одна площадка не готова была принять продукцию производителя из-за того, что она не подходила «под формат», отметила она.

«И конечно выставка «Россия», которая шла в национальном ключе, нас поддержала. Женщины брали наши средства из «Универмага» во все регионы, во все уголки страны – это феноменально», – поделилась псковичка.

Сейчас у производителя подана заявка в инвестиционный фонд Псковской области для модернизации и развития производства.

«В течение уже трёх месяцев мы работаем с экспортным центром: мы были в Казахстане, Таджикистане, Белоруссии. Мы знакомим с нашим косметическим производством другие страны. Что самое важное – у нас всё в исконно русских национальных орнаментах. Конечно, мне ещё бы хотелось сказать, что наше косметическое производство – самое лучшее. И наши женщины самые красивые. Мы можем!» – заключила Руслана Комлева.

О том, как Псковская область была представлена на выставке-форуме «Россия», читайте в специальном сюжете ПАИ.

Ранее основательница бренда Yasya Руслана Комлева стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Подробности – по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2024

Директор завода в Пскове Алексей Деребизов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
08 июля 2024

Производство планируют расширить на псковском заводе «Поликомпозит»
08 июля 2024

Алексей Деребизов: Псковская композитная арматура имеет гарантию 75 лет
08 июля 2024

Форум «Семейный бизнес» пройдёт в Пскове
08 июля 2024

Псковский косметический бренд представили Путину
08 июля 2024

Алексей Деребизов стал гостем программы «Бизнес-ланч»
06 июля 2024

Доля сделок с комплексным урегулированием в общем объёме реструктуризаций увеличилась на 3% по итогам второго квартала 2024 года
06 июля 2024

В Сбере назвали возможный ущерб экономике до 2030 года из-за климатических рисков

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...