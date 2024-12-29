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Общество

Новый школьный автобус поступил в Локню

Новый школьный автобус вместимостью 16 человек поступил в Локню, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Ивана Белугина

«Теперь наши ребята будут комфортно и безопасно ездить на соревнования, экскурсии, образовательные мероприятия», – отметил он.

Также глава муниципалитета поблагодарил за поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительство региона.

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