Новый школьный автобус поступил в Локню

10:19, 29 декабря 2024, ПАИ

Новый школьный автобус вместимостью 16 человек поступил в Локню, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

«Теперь наши ребята будут комфортно и безопасно ездить на соревнования, экскурсии, образовательные мероприятия», – отметил он.

Также глава муниципалитета поблагодарил за поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительство региона.