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Общество

Какая погода будет в январе, рассказали жителям Псковской области

О том, какая погода будет в Псковской области в январе 2025 года, рассказали ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Псковичам рассказали, какая погода ждёт их в январе. Фото: ПАИ

В частности, средняя температура воздуха по области составит от –5,5 до –4,6 градуса. Сумма осадков ожидается от 37 до 65 миллиметров.

В первую неделю января температураы и днём, и ночью ожидается от –2 до +3 градусов, но преобладать будут положительные значения. А уже дальше в течение месяца синоптики прогнозируют от –10 до –5 градусов, а иногда ночами – от –16 до –11 градусов.

Кроме того, в первом месяце года в регионе на погоду будут влиять чередующиеся циклоны и поля повышенного атмосферного давления. Если говорить в целом, то температура будет в пределах нормы, отметили в ведомстве. Однако она всё же будет иметь неоднородный характер, могут возникнуть колебания, подчеркнули специалисты.

Также в некоторые дни второй половины месяца вероятны оттепели и временное повышение температуры от 0 до +3 градусов. Вместе с тем ночные температуры будут от –5 до 0 градусов. В отдельные дни синоптики прогнозируют усиление ветра до 15–18 метров в секунду.

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