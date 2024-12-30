Более 170 кг текстиля смогли собрать волонтёры в Пскове для приюта «Шанс»

16:46, 30 декабря 2024, ПАИ

172 килограмма текстиля смогли собрать на «Экобазе» в Пскове. Об этом сообщается в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Собрать текстиль удалось в рамках акции «Тёплый декабрь». Его уже отвезли в приют «Шанс» для животных.

«Спасибо, дорогие друзья, за участие! Ваш текстиль пойдёт на благое дело», – отметили на «Экобазе».

Напомним, что в октябре в Пскове уже проводили такую акцию. Тогда жители смогли собрать 170 кг текстиля.