Восемь пожаров ликвидировали в Псковской области за трое суток

18:11, 30 декабря 2024, ПАИ

Восемь пожаров ликвидировали в Псковской области за трое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

28 декабря в результате пожара поврежден гараж на улице Николая Васильева в Пскове. Сгорели два автомобиля. Также в результате пожара повреждён ещё один гараж. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в кирпичном гараже. Спасены гараж, а также легковой автомобиль.

Кроме того, пожар произошёл в деревне Брагино Бежаницкого муниципального округа, где бесхозное строение размером 4х4 метра выгорело изнутри по всей площади. Огнём уничтожена кровля по всей площади. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Пожарные спасли хозяйственную постройку.

Сгорели два гаража размером 4х6 метров на улице Гастелло в Великих Луках. Предварительная причина возгорания – поджог. Спасен гараж.

Бесхозное строение размером 3х4 метра сгорело на улице Новой в деревне Хилово Порховского муниципального округа. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

А также 29 декабря сгорела хозяйственная постройка в деревне Полосы Плюсского района. Причина устанавливается.

Помимо этого, в Себеже на улице 7 Ноября в жилом доме комната размером 3х4 метра выгорела изнутри по всей площади. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом.

В Пскове на улице Пионерской в жилом доме в комнате размером 3х4 метра огнем повреждено потолочное перекрытие на площади четырёх кв. метром. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Пожарным удалось спасти жилой дом.

Также 30 декабря сгорел жилой дом в деревне Плотишно Дедовичского района. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.