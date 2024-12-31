Дед Мороз рассказал, чем занимается летом

14:23, 31 декабря 2024, ПАИ

Дед Мороз рассказал, что делает летом, пишет РИА Новости.

Он отметил, что летом он, во-первых, читает и обрабатывает поступившие ему письма, а также проводит время на прогулках в лесу, во встречах с друзьями и катается на лодочках.

Также Дед Мороз ответил на один из самых часто задаваемых вопросов: какое варенье он любит. «Я люблю, самое главное, вкусное, а уже потом смотрю на разные предпочтения тех или иных продуктов», – рассказал московский Дед Мороз.