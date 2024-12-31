На кинопросмотры новогодних мультипликационных фильмов приглашает псковская библиотека
Псковская библиотека «Родник С. А.Золотцева» приглашает детей и их родителей в новогодние праздники на кинопросмотры. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
4 и 5 января состоятся просмотры мультипликационных фильмов, таких как «Когда зажигаются ёлки», «Зимняя сказка», «Новогоднее путешествие» и других.
Начало 13:00. Вход свободный.
Ранее сообщалось, что праздничный концерт «Рождественский вечер спустился на землю!..» пройдёт в Пскове.
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