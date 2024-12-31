На кинопросмотры новогодних мультипликационных фильмов приглашает псковская библиотека

19:20, 31 декабря 2024, ПАИ

Псковская библиотека «Родник С. А.Золотцева» приглашает детей и их родителей в новогодние праздники на кинопросмотры. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

4 и 5 января состоятся просмотры мультипликационных фильмов, таких как «Когда зажигаются ёлки», «Зимняя сказка», «Новогоднее путешествие» и других.

Начало 13:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что праздничный концерт «Рождественский вечер спустился на землю!..» пройдёт в Пскове.