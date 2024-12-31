Праздничный концерт «Рождественский вечер спустился на землю!..» пройдёт в Пскове

18:24, 31 декабря 2024, ПАИ

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает на праздничный концерт «Рождественский вечер спустился на землю!..», который пройдёт 3 января в актовой зале библиотеки. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Авторы программы концерта – исполнитель, обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Вячеслав Рахман и студентка Астраханской Государственной Консерватории Полина Рахман. Артисты исполнят баллады и рок-зарисовки под акустическую гитару в сопровождении флейты. Прозвучат песни на стихотворения псковских поэтов Ирены Панченко, Людмилы Тишаевой, Валерия Мухина, Валентина Краснопевцева и других авторов.

Начало в 15:00. Мероприятие платное. Справки по телефонам (8112) 72-74-69 (информационный центр).