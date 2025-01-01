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Общество

Нейросетевое кино покажут псковичам на фестивале анимационного кино

Псковичей приглашают на фестиваль анимационного кино, который пройдёт в Псковской библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Библиотека станет местом проведения показов работ финалистов международного фестиваля короткометражных фильмов «Дни короткометражного кино».

XI Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» – это конкурс для режиссёров, работающих в жанре короткометражного кино. Он проходил в Москве с 14 по 21 декабря 2024 года.

В состав жюри фестиваля в разные годы входили такие известные деятели киноиндустрии, как Владимир Хотиненко, Юрий Быков, Антон Калинкин, Иван Кудрявцев, Владимир Котт, Мария Лемешева, Сергей Першин, Александр Цыпкин и другие.

После завершения конкурса традиционно проводится «Эхо» фестиваля – бесплатные показы новых фильмов на различных площадках. В фестивале участвуют художественные, документальные, анимационные фильмы, а также впервые — нейросетевое кино.

Кинопоказы пройдёт 11 января в актовом зале библиотеки. Вход свободный.

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