Нейросетевое кино покажут псковичам на фестивале анимационного кино

23:01, 31 декабря 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на фестиваль анимационного кино, который пройдёт в Псковской библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Библиотека станет местом проведения показов работ финалистов международного фестиваля короткометражных фильмов «Дни короткометражного кино».

XI Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» – это конкурс для режиссёров, работающих в жанре короткометражного кино. Он проходил в Москве с 14 по 21 декабря 2024 года.

В состав жюри фестиваля в разные годы входили такие известные деятели киноиндустрии, как Владимир Хотиненко, Юрий Быков, Антон Калинкин, Иван Кудрявцев, Владимир Котт, Мария Лемешева, Сергей Першин, Александр Цыпкин и другие.

После завершения конкурса традиционно проводится «Эхо» фестиваля – бесплатные показы новых фильмов на различных площадках. В фестивале участвуют художественные, документальные, анимационные фильмы, а также впервые — нейросетевое кино.

Кинопоказы пройдёт 11 января в актовом зале библиотеки. Вход свободный.