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Общество

О необходимости усиленной профилактики детского травматизма зимой напомнили псковским родителям

Следственное управление Следственного Комитета России по Псковской области напоминает родителям о необходимости усиленной профилактики детского травматизма в холодное время года. Рекомендации СУ СК опубликовал в своём телеграм-канале.

«Зима — это время, когда дети активно проводят время на улице, катаясь на санках, лыжах и коньках. Однако именно в этот период возрастает риск получения травм», – отметили в комитете.

Родителей призывают обратить внимание на следующие рекомендации:

  • Безопасные места для игр: выбирайте для катания и игр только оборудованные и безопасные площадки, избегая мест с движением транспорта и опасными препятствиями;
  • Использование защитного снаряжения: обеспечьте детей защитной экипировкой — шлемами, налокотниками и наколенниками. Это поможет снизить риск травм при падении;
  • Контроль за поведением детей: не оставляйте детей без присмотра, особенно в местах активных игр. Убедитесь, что они понимают правила безопасности и следуют им;
  • Обучение безопасным играм: объясните детям, как правильно кататься на санках или лыжах, а также как вести себя на льду. Научите их избегать опасных трюков и игр, которые могут привести к травмам.
  • Проверка снаряжения: перед использованием спортивного инвентаря убедитесь в его исправности. Сломанные или поврежденные предметы могут стать причиной серьезных травм.

В СУ СК России по Псковской области напомнили, что безопасность детей – это общая ответственность. Принятие простых мер предосторожности может значительно снизить риск травматизма и обеспечить радостное и безопасное времяпрепровождение для ваших детей, подчеркнули в комитете.

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