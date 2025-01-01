Яблочный день наступил по народному календарю

09:22, 02 января 2025, ПАИ

Яблочный день наступил по народному календарю сегодня, 2 января. Об этом сообщает портал calend.ru.

На Руси в этот день существовала традиция очищать яблони от снега и инея, что считалось предзнаменованием хорошего урожая. Люди верили, что погода в этот день предсказывает погоду в августе, когда яблоки достигают зрелости.

Этот день также был посвящён дому, в котором человек родился и вырос. В этот день принято было служить молебны Игнатию Богоносцу. Люди обязательно поклонялись своему дому и совершали крестный ход вокруг села с иконой. Согласно народным приметам, тот, кто родился в Игнатьев день, будет всю жизнь связан с родным домом.