Яблочный день наступил по народному календарю
Яблочный день наступил по народному календарю сегодня, 2 января. Об этом сообщает портал calend.ru.
На Руси в этот день существовала традиция очищать яблони от снега и инея, что считалось предзнаменованием хорошего урожая. Люди верили, что погода в этот день предсказывает погоду в августе, когда яблоки достигают зрелости.
Этот день также был посвящён дому, в котором человек родился и вырос. В этот день принято было служить молебны Игнатию Богоносцу. Люди обязательно поклонялись своему дому и совершали крестный ход вокруг села с иконой. Согласно народным приметам, тот, кто родился в Игнатьев день, будет всю жизнь связан с родным домом.
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