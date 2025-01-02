Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

11:53, 02 января 2025, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 1 января в жилом доме огнем повреждено чердачное перекрытие. Происшествие произошло на улице Первомайской в деревне Слопыгино Палкинского района. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы отопительной печи.

Также сажа сгорела в дымоходе в здании на улице Толкачева в деревне Борки Невельского муниципального округа. Предварительная причина возгорания – неисправность трубы.

Кроме того, в Опочке на улице 15 Июля в жилом доме помещение котельной выгорело изнутри по всей площади. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации котельной установки. Спасен жилой дом.

Помимо этого, сажа сгорела в дымоходе отопительной печи в хозяйственной постройке на улице Труда в деревне Фишнево Бежаницкого муниципального округа. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Также стена и потолок повреждены огнём в хозяйственной постройке в СНТ «Сатурн» Великолукского района. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в электросветильнике.