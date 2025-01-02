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Общество

Свыше 800 партий продукции животного происхождения изъяли на границе Псковской области в 2024 году

В 2024 году в пунктах пропуска на государственной границе России в Псковской области запретили ввоз 821 партии продукции животного происхождения общей массой почти три тонны, а также 42 партии кормов и кормовых добавок весом 0,5 тонны. Также за год изъяли 23 партии пищевых куриных яиц в количестве 1190 штук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Попытки ввоза через границу включали мясное сырьё, рыбу и рыбные изделия, готовую мясную и молочную продукцию, сырьё животного происхождения, мёд, а также медикаменты и другие грузы из 24 стран. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано при попытках ввоза животноводческой продукции из Молдовы и стран Прибалтики в ручной клади и багаже пассажиров.

Вся обнаруженная продукция была возвращена на сопредельную территорию.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора информирует физических лиц, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза, о правилах ввоза продукции животного происхождения в ручной клади и багаже.

Согласно Положению о Едином порядке ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе и территории Евразийского экономического союза, утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, физическим лицам разрешается ввозить в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования до пяти килограммов готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке без ветеринарного сертификата и разрешения страны отправления. Это возможно при условии благополучия в эпизоотическом отношении как страны-производителя, так и страны вывоза.

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