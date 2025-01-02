Последствия непогоды продолжают устранять энергетики в Псковской области

18:45, 02 января 2025, ПАИ

Последствия непогоды продолжают устранять энергетики в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в филиале «Россетей» по Северо-Западу.

В частности, недалеко от одного из населённых пунктов из-за тяжёлого мокрого снега упала 20-метровая берёза.

Ранее сообщалось, что 78 бригад энергетиков продолжают ликвидировать отключения электричества из-за непогоды в Псковской области.