78 бригад энергетиков продолжают ликвидировать отключения электричества из-за непогоды в Псковской области

17:07, 02 января 2025, ПАИ

В Псковской области по состоянию на 14:00 без электричества было более восьми тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В Псковской области в связи с ухудшением погоды энергетики перешли в особый режим работы. Ситуацию разобрали в рамках экстренного заседания штаба по энергосбережению», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Наибольшие отключения зафиксированы в Псковском и Себежском районах, а также в Порховском и Стругокрасненском муниципальных округах.

Отключенных объектов ЖКХ и соцсферы нет, заметил губернатор региона.

«Работы по восстановлению электроснабжения ведутся силами 78 бригад численностью 221 человек и 78 единиц техники. Установлено десять генераторов», – уточнил Михаил Ведерников.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 и телефону 122.