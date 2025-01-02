Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

78 бригад энергетиков продолжают ликвидировать отключения электричества из-за непогоды в Псковской области

В Псковской области по состоянию на 14:00 без электричества было более восьми тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Почти 80 бригад энергетиков продолжают ликвидировать отключения электричества из-за непогоды в Псковской области. Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В Псковской области в связи с ухудшением погоды энергетики перешли в особый режим работы. Ситуацию разобрали в рамках экстренного заседания штаба по энергосбережению», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Наибольшие отключения зафиксированы в Псковском и Себежском районах, а также в Порховском и Стругокрасненском муниципальных округах.

Отключенных объектов ЖКХ и соцсферы нет, заметил губернатор региона.

«Работы по восстановлению электроснабжения ведутся силами 78 бригад численностью 221 человек и 78 единиц техники. Установлено десять генераторов», – уточнил Михаил Ведерников.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 и телефону 122.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 января 2025

Последствия непогоды продолжают устранять энергетики в Псковской области
02 января 2025

78 бригад энергетиков продолжают ликвидировать отключения электричества из-за непогоды в Псковской области
02 января 2025

Два малыша родились в новогоднюю ночь в Псковском перинатальном центре
02 января 2025

Кто сейчас лидирует в номинации «Бизнесмен года» премии «Народное признание»
02 января 2025

Энергетики ликвидируют последствия непогоды в Псковской области
02 января 2025

95-летие отмечает ветеран труда Николай Чуев из Пыталово
02 января 2025

До -6 градусов и гололедица ожидаются в Псковской области 3 января
02 января 2025

Сильный снег накроет сегодня Псковскую область

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...