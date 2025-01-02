Правила безопасности для детей зимой напомнили в псковском МЧС
Правила безопасности для детей опубликовало ГУ МЧС России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, дети должны соблюдать правила дорожного движения, отметили в МЧС. Также им нельзя играть со спичками и электроприборами.
Ещё один запрет – выход на лёд. Это может привести к смертельной угрозе, подчеркнули в ведомстве.
Кроме прочего, детям нужно выбирать не слишком крутые горки для катания. Перед началом спуска нужно проверить, нет ли на них ям, камней, острых бугров и торчащих кустов.
Также на катке нужно двигаться с потоком, а не против.
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