Правила безопасности для детей зимой напомнили в псковском МЧС

23:35, 02 января 2025, ПАИ

Правила безопасности для детей опубликовало ГУ МЧС России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, дети должны соблюдать правила дорожного движения, отметили в МЧС. Также им нельзя играть со спичками и электроприборами.

Ещё один запрет – выход на лёд. Это может привести к смертельной угрозе, подчеркнули в ведомстве.

Кроме прочего, детям нужно выбирать не слишком крутые горки для катания. Перед началом спуска нужно проверить, нет ли на них ям, камней, острых бугров и торчащих кустов.

Также на катке нужно двигаться с потоком, а не против.