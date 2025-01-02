Занятия в воскресной школе храма Преполовения Пятидесятницы возобновили в Пскове

21:42, 02 января 2025, ПАИ

Занятия в Воскресной школе храма Преполовения Пятидесятницы на подворье Спасо-Елеазаровского монастыря возобновили в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Воспитанников с богослужебным Апостолом познакомил настоятель храма, иерей Константин Тарасов. В частности, ребята узнали, какие части содержит книга, а также как её правильно читать.

Напомним, что ранее в Пскове открылось новое помещение молодёжного клуба Псковской епархии «Трилучье». В клуб входят молодые люди со всей Псковской области. Новое помещение находится в Пскове на улице Профсоюзной, 10а. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.