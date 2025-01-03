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Общество

Пенсии 180 тысяч жителей Псковской области проиндексировали на 7,3%

Средний размер страховой пенсии по старости 180 тысяч жителей Псковской области повысили на 1,5 тысячи рублей в результате индексации. Об этом ПАИ сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Пенсии 180 тысяч жителей Псковской области проиндексировали на 7,3%. Фото: ПАИ

Теперь средний размер страховой пенсии по старости составляет 22 800 рублей. Вместе со страховой пенсией по старости также повышены страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Индексация распространяется на всех работающих пенсионеров. Повышение проведено на сумму индексации пенсии, назначенной с учетом всех предыдущих индексаций, и коснулось всех трудоустроенных пенсионеров. После увольнения они также получат дополнительное повышение пенсии, которая будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций.

Увеличены также на 7,3% стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента повышена с 133,05 рубля до 142,76 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – с 8 134,88 рубля до 8 728,73 рубля.

В связи с новогодними праздниками многие пенсионеры досрочно получили проиндексированную пенсию за январь. Предновогодняя выплата коснулась
тех, у кого перечисление пенсии через банк пришлось на дни зимних каникул, включая 9 января 2025 года. Следующая выплата ожидает таких пенсионеров
уже в феврале.

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