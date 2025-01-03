Новый врач-терапевт приступила к работе в Островской межрайонной больнице
Новый врач-терапевт приступила к работе в Островской межрайонной больнице в конце 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Мария Перевозчикова окончила Пермский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» в 2022 году.
«Марина Александровна имеет опыт работы участковым терапевтом, получив ценный практический опыт и навыки, необходимые для эффективного оказания медицинской помощи. На выбор профессии значительное влияние оказал пример ее мамы, детского врача-стоматолога, что вдохновило ее продолжить династию врачей в своей семье», – отметили в комитете.
Как создавались новогодние и рождественские открытки в начале XX века, рассказали в псковском архиве
Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе