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Общество

Новый врач-терапевт приступила к работе в Островской межрайонной больнице

Новый врач-терапевт приступила к работе в Островской межрайонной больнице в конце 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Мария Перевозчикова окончила Пермский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» в 2022 году.

«Марина Александровна имеет опыт работы участковым терапевтом, получив ценный практический опыт и навыки, необходимые для эффективного оказания медицинской помощи. На выбор профессии значительное влияние оказал пример ее мамы, детского врача-стоматолога, что вдохновило ее продолжить династию врачей в своей семье», – отметили в комитете.

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