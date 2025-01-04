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Происшествия

В Пскове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре

Мужчина погиб при пожаре в Пскове. По факту этого проводится проверка, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

3 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в Пскове тела 46-летнего мужчины с признаками воздействия высоких температур.

По полученной следствием информации причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем.

«В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в пресс-службе СУ СК.

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