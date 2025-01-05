Кто лидирует в номинации «Талант» премии «Народное признание»

11:24, 05 января 2025, ПАИ

Некоторые участники первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» уже вошли в число фаворитов по результатам онлайн-голосования. Публикуем список тех, кто сейчас занимает лидирующие позиции в номинации «Талант».

Первое место предварительно занимает народный самодеятельный хореографический коллектив «Русские узоры» из Стругокрасненского района. Коллектив уже 11 лет работает на базе местного Дома культуры. В «Русских узорах» выступает 16 человек. Среди участников – женщины от 22 до 65 лет, в том числе педагоги, работники культуры, бухгалтер и редактор районной газеты. В репертуаре «Русских узоров» более 20 танцев и танцевальных номеров для солистов-вокалистов. Именно этот коллектив выступал на концерте народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, когда исполнительница приезжала в Струги Красные, уточнили авторы заявки. К этому часу «Русские узоры» набрали 746 голосов.

Второе место у образцового хореографического ансамбля «Мозаика» из Пскова. «Мозаика» – это «большая танцевальная семья, объединяющая талантливых детей и взрослых». Уже 29 лет коллектив «радует зрителей яркими, эмоциональными и профессионально исполненными постановками», говорится в заявке. «Мозаика» уже сумела набрать 645 голосов.

На третьем месте с небольшим отрывом находится образцовый молодежный коллектив «Забава» из Великолукского района. Ансамбль состоит из трёх групп: «Малинки», «Чудо-детки» и «Забава». Это разновозрастной коллектив, созданный в 2003 году на базе Булынинского дома культуры. В ансамбле занимаются дети от 3 до 21 года. Всего в коллективе 35 человек: пять мальчиков и 30 девочек. У «Забавы» 640 голосов.

На четвёртой позиции – молодой исполнитель из Дедовичей Максим Манаенков. Он стал известен благодаря своим выступлениям на сцене Пожеревицкого сельского клуба и «завоевал сердца зрителей по всей Псковской области, проводя концерты в рамках большого летнего тура, посвящённого дням деревень». «Максим исполняет патриотические песни, которые вызывают сильные эмоции и даже слёзы радости.Его самобытный талант и любовь к музыке проявляются в том, что он развивал свои способности самостоятельно, без профессиональных преподавателей», – сообщили авторы заявки. У Максим Манаенкова пока 597 голосов.

На пятой строчке расположился шоу-балет «Дива» из Себежа. Его участницы танцуют бальные, народные и джазовые танцы. В группе девушки различных профессий, которые занимаются танцами в свободное от работы время. Среди них есть и педагоги, и врачи, и сотрудники полиции, военнослужащие и представители других профессий. Кроме того, у коллектива есть группа для малышей «Горошек», где занимаются дети четырёх-пяти лет. У «Дивы» уже 543 голоса.

Отметим, что ситуация с количеством голосом может измениться. Номинанты могут подключить к голосованию своих поклонников и группы поддержки. Голосование в первом туре продлится до 17 января включительно.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителем стали Псковское агентство информации и другие СМИ из медиахолдинга Псковской области.

Победители определяются в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Первый этап голосования за номинантов проходит с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание и #ПремияПАИ.