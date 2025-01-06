Рождественский сочельник 2025 года: история, традиции и приметы

09:49, 06 января 2025, ПАИ

Рождественский сочельник, или канун Рождества, наступает вечером сегодня, 6 января. В народе этот день также называют коляды, пишет портал calend.ru.

Современное летосчисление ведётся именно от Рождества Христова. Также этот день является заключительным для Рождественского поста, традиционным блюдом на него было сочиво – это размоченные зёрна пшеницы, которые подавались с мёдом и фруктами. Такая традиция и дала название празднику.

Приготовления к Рождеству проходили в молитве, благодарности и предвкушении праздника. Богослужения в храмах полностью были посвящены ему. Начинать праздновать можно было с появлением первой звезды, которая когда-то возвестила волхвам о рождении Спасителя.

Важен и ужин в Сочельник, когда на столе появлялось 12 постных блюд, а также на праздничный стол клали пучок сена как символ яслей, в которых родился Иисус.