Великолучан приглашают на службу в полицию

13:10, 08 января 2025, ПАИ

Несколько вакансий открыто в полиции в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требуются старший паспортист регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции, полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы, полицейский-водитель отдельной роты патрульно-постовой службы, ведущий юрисконсульт правового направления, младший специалист по финансовой работе (бухгалтерия), младший инспектор – кинолог (центр кинологический службы).

Рассматриваемые кандидаты на службу должны быть без судимостей, иметь образование не ниже среднего, быть годными по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Сотрудникам предоставляют ежегодный оплачиваемый отпуск 40 календарных дней и дополнительный отпуск, путёвки в санатории и дома отдыха МВД России, возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения, при выслуге 20 лет – право на пенсионное обеспечение (в пенсионный стаж входит служба в Вооруженных силах России, учёба на дневных отделениях учебных заведений).

Все желающие могут обратиться в кабинет № 322 на улице Комсомольской, 14 в Великих Луках, а также по телефону 3-02-41 (отдел кадров). Резюме следует направлять на электронную почту nat.600@yandex.ru.