Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге закрылось
Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге официально закрылось, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел республики.
По данным «Фонтанки», флаги Польши и Евросоюза, а также табличку удалось снять с фасада здания на 5-й Советской улице, 12 только со второй попытки.
Напомним, что представительство Польши работало на этом месте в Санкт-Петербурге с 1983 года.
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