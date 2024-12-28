Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге закрылось

15:37, 08 января 2025, ПАИ

Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге официально закрылось, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

По данным «Фонтанки», флаги Польши и Евросоюза, а также табличку удалось снять с фасада здания на 5-й Советской улице, 12 только со второй попытки.

Напомним, что представительство Польши работало на этом месте в Санкт-Петербурге с 1983 года.