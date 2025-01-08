Не менее 17 человек пострадало при внезапном нападении слона на толпу людей в Индии

20:17, 08 января 2025, ПАИ

В индийском штате Керала во время фестиваля произошло нападение слона на посетителей. Мероприятие проходило рядом с мечетью, и на площадку вывели пять слонов, украшенных золотыми пластинами. Об этом пишут «Известия».

Внезапно один из слонов начал проявлять беспокойство и бросился в толпу людей. Погонщики пытались успокоить животное в течение двух часов, но это не помогло. В итоге слона пришлось заковать в цепи. Причины его агрессивного поведения не уточняются.

В результате нападения пострадало не менее 17 человек, один из них находится в критическом состоянии. Однако большинство людей получили травмы не из-за слона, а из-за возникшей паники и давки.