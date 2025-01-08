Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Не менее 17 человек пострадало при внезапном нападении слона на толпу людей в Индии

В индийском штате Керала во время фестиваля произошло нападение слона на посетителей. Мероприятие проходило рядом с мечетью, и на площадку вывели пять слонов, украшенных золотыми пластинами. Об этом пишут «Известия».

Внезапно один из слонов начал проявлять беспокойство и бросился в толпу людей. Погонщики пытались успокоить животное в течение двух часов, но это не помогло. В итоге слона пришлось заковать в цепи. Причины его агрессивного поведения не уточняются.

В результате нападения пострадало не менее 17 человек, один из них находится в критическом состоянии. Однако большинство людей получили травмы не из-за слона, а из-за возникшей паники и давки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 января 2025

Два пожара произошло за сутки в Псковской области, погиб один человек
07 января 2025

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины при пожаре в Себеже
07 января 2025

Женщина госпитализирована в результате ДТП в Пскове
07 января 2025

Пожарные обнаружили тело женщины в сгоревшем доме в Псковской области
06 января 2025

В деревне Сысоево в Палкинском районе произошёл пожар в дачном доме

06 января 2025

Два автомобиля столкнулись в Порховском округе
06 января 2025

Более 50 нетрезвых водителей задержали в Псковской области за неделю
06 января 2025

Росгвардийцы задержали мужчину, угрожавшего ножом работнику магазина в Великих Луках

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...