Мужчина погиб в результате падения из окна многоквартирного дома в Пскове
Мужчина выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома в переулке Машиниста в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, 50-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие медики бригады медицины катастроф констатировали смерть мужчины.
На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники полиции и СУ СК.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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