Мужчина погиб в результате падения из окна многоквартирного дома в Пскове

00:13, 09 января 2025, ПАИ

Мужчина выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома в переулке Машиниста в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, 50-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие медики бригады медицины катастроф констатировали смерть мужчины.

На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники полиции и СУ СК.

Обстоятельства произошедшего выясняются.