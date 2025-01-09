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Общество

Международный день хореографа отмечается 9 января

Международный день хореографа отмечается сегодня, 9 января, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Термин «хореография» вошел в оборот в XVIII веке и буквально переводится как «запись танца, пляски, хоровода». В широком смысле хореография означает танцевальное искусство, воспринимаемое как совокупность искусства балета и искусства танца. Хореограф занимается постановкой танца отдельного исполнителя или группы.

Считается, что эта профессия появилась еще в XII веке, когда появилась необходимость обучать танцу придворных дам и кавалеров.

В России системный подход к танцевальному образованию был положен в 1738 году в Санкт-Петербурге. Тогда было учреждена Танцевальная Её Императорского Величества школа, известное сегодня как академия Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Россия дала миру таких выдающихся исполнителей, балетмейстеров и хореографов, как: Мариус Петипа, Агриппина Ваганова, Джордж Баланчин, Бронислава Нижинская, Галина Уланова, Екатерина МаксимоваМайя Плисецкая, Марис Лиепа, Юрий Григорович, Вячеслав Гордеев, Владимир Васильев, Игорь Моисеев, Надежда Надеждина, Татьяна Устинова и многих других.

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