Международный день хореографа отмечается 9 января
Международный день хореографа отмечается сегодня, 9 января, пишет calend.ru.
Термин «хореография» вошел в оборот в XVIII веке и буквально переводится как «запись танца, пляски, хоровода». В широком смысле хореография означает танцевальное искусство, воспринимаемое как совокупность искусства балета и искусства танца. Хореограф занимается постановкой танца отдельного исполнителя или группы.
Считается, что эта профессия появилась еще в XII веке, когда появилась необходимость обучать танцу придворных дам и кавалеров.
В России системный подход к танцевальному образованию был положен в 1738 году в Санкт-Петербурге. Тогда было учреждена Танцевальная Её Императорского Величества школа, известное сегодня как академия Русского балета имени А.Я. Вагановой.
Россия дала миру таких выдающихся исполнителей, балетмейстеров и хореографов, как: Мариус Петипа, Агриппина Ваганова, Джордж Баланчин, Бронислава Нижинская, Галина Уланова, Екатерина МаксимоваМайя Плисецкая, Марис Лиепа, Юрий Григорович, Вячеслав Гордеев, Владимир Васильев, Игорь Моисеев, Надежда Надеждина, Татьяна Устинова и многих других.
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