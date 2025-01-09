9 января будет выходным на нескольких объектах Псковского музея-заповедника

09:57, 09 января 2025, ПАИ

9 января будет выходным на нескольких объектах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в учреждении.

В частности, будут закрыты: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Приказная палата; Двор Постникова; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза); Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартира В. И. Ленина; музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьба М. П. Мусоргского; музей-усадьба С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить территорию Псковского кремля; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»; Власьевскую, Плоскую, Высокую и Покровскую башни.