9 января будет выходным на нескольких объектах Псковского музея-заповедника
9 января будет выходным на нескольких объектах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в учреждении.
В частности, будут закрыты: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Приказная палата; Двор Постникова; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза); Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартира В. И. Ленина; музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьба М. П. Мусоргского; музей-усадьба С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.
Но в этот день можно посетить территорию Псковского кремля; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»; Власьевскую, Плоскую, Высокую и Покровскую башни.
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