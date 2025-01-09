Кадровые изменения произошли в ПсковГУ

12:32, 09 января 2025, ПАИ

Кадровые изменения произошли в Псковском государственном университете, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Проректором по учебной работе ПсковГУ назначена доцент Людмила Алиева. Директором института гуманитарных наук и языковых коммуникаций, который возглавляла Людмила Алиева, стала доцент Наталья Молчанова.

Занимавшая ранее должность проректора по учебной работе Алла Серебрякова продолжит педагогическую деятельность в вузе в качестве профессора кафедры гражданского права и процесса института права, экономики и управления.

Главный научный сотрудник Тарас Антал назначен проректором по инновационной деятельности ПсковГУ. Функции управления научно-исследовательской деятельностью, ранее выполняемые Тарасом Анталом в должности проректора по научной работе, возложены на первого проректора Ольгу Серову. Кроме того, Тарас Антал возглавил Передовую инженерную школу гибридных технологий в станкостроении Союзного государства.

Приказом ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в структуре управления по молодёжной политике и воспитательной деятельности создан новый отдел – организации воспитательной деятельности. Напомним, молодёжную политику и воспитательную деятельность вуза курирует доцент Светлана Воднева.