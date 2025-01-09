Названо число бюджетных мест в ПсковГУ на 2025 год

14:54, 09 января 2025, ПАИ

1 353 бюджетных места выделил ПсковГУ в 2025 году, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Среди них бакалавриат – 821 место, бакалавриат в филиале в Великих Луках – 71 место. Вместе с этим специалитет – 153 места, магистратура – 299 мест, аспирантура и ординатура – девять мест.

Лидерами по количеству бюджетных мест стали «Образование и педагогические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Лечебное дело», «Электро- и теплоэнергетика».