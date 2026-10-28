Гроб с телом протоиерея Олега Тэора доставили в храм Александра Невского
Гроб с телом протоиерея Олега Тэора крестным ходом из храма Священномученика Климента Римского был перенесён в храм Святого Князя Александра Невского города Пскова сегодня, 28 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
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Фото: Лев Савинов
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Фото: Лев Савинов
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Фото: Лев Савинов
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Фото: Лев Савинов
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Фото: Лев Савинов
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Фото: Лев Савинов
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Фото: Лев Савинов
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Фото: Лев Савинов
С этого времени в храме Александра Невского можно проститься с батюшкой.
Доступ в храм будет открыт до отбытия гроба на погост Выбуты. Отпевание начнётся по окончании литургии 29 октября. Начало богослужения – 08:00.
Напомним, Олег Тэор был одним из самых известных священнослужителей в Псковской области. Он ушёл из жизни 26 октября.
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