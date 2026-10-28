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Общество

Гроб с телом протоиерея Олега Тэора доставили в храм Александра Невского

Гроб с телом протоиерея Олега Тэора крестным ходом из храма Священномученика Климента Римского был перенесён в храм Святого Князя Александра Невского города Пскова сегодня, 28 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

  • Гроб с телом протоиерея Олега Тэора доставили в храм Александра Невского
    Фото: Лев Савинов
  • Гроб с телом протоиерея Олега Тэора доставили в храм Александра Невского
    Фото: Лев Савинов
  • Гроб с телом протоиерея Олега Тэора доставили в храм Александра Невского
    Фото: Лев Савинов
  • Гроб с телом протоиерея Олега Тэора доставили в храм Александра Невского
    Фото: Лев Савинов
  • Гроб с телом протоиерея Олега Тэора доставили в храм Александра Невского
    Фото: Лев Савинов
  • Гроб с телом протоиерея Олега Тэора доставили в храм Александра Невского
    Фото: Лев Савинов
  • Гроб с телом протоиерея Олега Тэора доставили в храм Александра Невского
    Фото: Лев Савинов
  • Гроб с телом протоиерея Олега Тэора доставили в храм Александра Невского
    Фото: Лев Савинов

С этого времени в храме Александра Невского можно проститься с батюшкой.

Доступ в храм будет открыт до отбытия гроба на погост Выбуты. Отпевание начнётся по окончании литургии 29 октября. Начало богослужения – 08:00.

Напомним, Олег Тэор был одним из самых известных священнослужителей в Псковской области. Он ушёл из жизни 26 октября.

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