Михаил Ведерников: Вопрос софинансирования интернета жителями отдалённых деревень требует проработки

16:46, 28 октября 2026, ПАИ

Вопрос о запуске программы по обеспечению интернетом отдалённых деревень с привлечением средств самих жителей требует дополнительной проработки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с главными редакторами районных газет в правительстве региона, передаёт корреспондент ПАИ.

С проблемой отсутствия связи на окраинах района к губернатору обратилась главный редактор газеты «Новосокольнический край» Елена Королькова. Она отметила, что без качественного интернета люди не могут пользоваться «Госуслугами», а дети – образовательными платформами. По её словам, жители понимают, что это требует затрат, и готовы к финансовому участию.

Михаил Ведерников разъяснил текущую ситуацию в этой сфере. «У нас несколько программ работает, мы идём с серьёзным опережением. Это и программа Минцифры, в том числе мы участвуем в пилотном проекте, в котором другие регионы не участвуют. Есть отдельные договорённости с операторами, там, где есть минимальная рентабельность, устанавливаются вышки. Но понятно, что это не всегда затрагивает малонаселённые пункты», – ответил он.

Глава региона также напомнил о положительном опыте региона в части ТОС, где Псковская область является одной из передовых в стране. «Хороший инструмент, такая практика уже есть. Давайте дадим поручение, пусть доведут информацию. Надо посмотреть опыт [других районов]. Это можно делать, это не требует больших средств, нужно просто подготовить заявку, подать её и выиграть», – резюмировал губернатор.

Проблема отсутствия качественной связи в отдалённых населённых пунктах Псковской области решается через несколько параллельных механизмов. По данным на февраль 2026 года, с 2018 года в небольших деревнях и сёлах региона установлено 205 базовых станций, из них 63 – в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Радиус их действия охватывает около 800 деревень. Сам проект УЦН 2.0 рассчитан до 2030 года и затрагивает порядка 200 населённых пунктов области.

Помимо федеральной программы, на региональном уровне применяются «сервисные контракты» – совместная установка вышек с операторами при софинансировании из областного бюджета. Операторам также предоставляется инвестиционный налоговый вычет, позволяющий вернуть до 90 % затрат. Отдельно Псковская область стала первым регионом Северо-Западного федерального округа, внедрившим софинансирование строительства «оптики» через конкурсы ТОС: в 2024–2025 годах доступ к интернету благодаря этой инициативе получили более 620 домохозяйств.

К 2031 году на федеральных трассах региона планируется установить более 60 новых вышек. При этом остаётся ряд малочисленных населённых пунктов, где федеральные программы не действуют, и вопрос их подключения требует дополнительных решений. Этот вопрос глава региона ранее уже обсуждал с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

Отметим, что встречи главы региона с редакторами районных газет уже стали традиционной частью Псковского международного медиафорума. В этом году он прошёл в седьмой раз и длился с 20 по 22 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимали участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Как отмечал Михаил Ведерников на медиафоруме, районные газеты в Псковской области в среднем охватывают 68 % жителей своих муниципалитетов, а отдельные проекты, посвящённые местной жизни, набирают миллионы просмотров. Губернатор призвал редакции развивать форматы, которые позволяют поддерживать такую связь: открывать редакции для посетителей, проводить прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума. Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.