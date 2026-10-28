Псковские депутаты рассмотрели кандидатуры мировых судей и вопросы муниципального устройства

16:29, 28 октября 2026, ПАИ

Заседание комитета по региональной политике и местному самоуправлению под председательством вице-спикера Алексея Севастьянова началось с рассмотрения кандидатур на должности мировых судей. Все кандидатуры будут включены в бюллетень для тайного голосования на предстоящей сессии Законодательного Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Отдельно депутаты обсудили уточнение границ муниципальных образований.

«Это не локальные технические корректировки, а системная планомерная работа по актуализации административно-территориального устройства, которая последовательно ведётся в Псковской области. Чёткое определение координат муниципальных образований и синхронизация регионального законодательства с актуальными сведениями ЕГРН исключают правовую неопределённость для жителей и хозяйствующих субъектов», – пояснил Алексей Севастьянов.

Также комитет рассмотрел формирование персонального состава профильных комиссий Собрания. На утверждение сессии предложена кандидатура Павла Гомона как председателя комиссии по контролю за доходами. В её состав в обязательном порядке войдут представители всех политических партий. Также депутаты выдвинули Игоря Дитриха на пост председателя комиссии по депутатской этике, регламенту и наградам, Юрия Сорокина выдвинули председателем комиссии по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства, Надежду Васильеву – председателем комиссии по делам защитников Отечества и их семей, а также Михаила Каратыша – председателем комиссии по вопросам молодёжной политики, общественных объединений и патриотического воспитания.

Состав комиссий и кандидатуры их председателей депутаты утвердят на сессии открытым голосованием.

Ещё один вопрос повестки – делегирование представителей Законодательного Собрания в постоянные комитеты Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Комитет согласовал кандидатуры для вынесения на сессию. В комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму, деятельность которого с момента создания курирует Законодательное Собрание Псковской области, предложено направить председателя Собрания Бориса Елкина и вице-спикера Алексея Севастьянова.