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Общество

Региональный слёт «Школы актива» прошёл в Псковской области

Региональный слёт «Школы актива», организованный псковским отделением Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», прошёл в региональном Доме молодёжи сегодня, 28 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Региональный слёт «Школы актива» в Псковской области
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный слёт «Школы актива» в Псковской области
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный слёт «Школы актива» в Псковской области
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный слёт «Школы актива» в Псковской области
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный слёт «Школы актива» в Псковской области
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный слёт «Школы актива» в Псковской области
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный слёт «Школы актива» в Псковской области
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный слёт «Школы актива» в Псковской области
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный слёт «Школы актива» в Псковской области
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный слёт «Школы актива» в Псковской области
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный слёт «Школы актива» в Псковской области
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Региональный слёт «Школы актива» в Псковской области
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

«Школа актива» – это площадка для развития лидерских качеств, обмена опытом и поиска единомышленников среди активистов. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». В нём были задействованы активисты «Движения первых», входящие в «Совет первых» первичного, местного или регионального отделений в Псковской области.

«Для нас система самоуправления очень важна, потому что сами ребята являются организаторами многих важных решений, предлагают свои идеи и вместе с нами реализовывают проекты. В программе – заседание конференции регионального отделения и первое очное заседание нового состава «Совета первых». Ребята выберут регионального председателя, а также представителя Псковской области в федеральном совете», – отметила председатель совета Псковского областного отделения «Движения первых» Мария Тучак.

Фото: ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова также обратилась к собравшимся в начале мероприятия. «Подходит к завершению календарный год, когда вы подводите итоги, говорите слова благодарности друг другу, своему руководителю, выбираете новые лица, которые будут вести вас вперёд за собой в течение следующего года. И я хочу вас отметить и поблагодарить. Благодарю за тот труд, за ту работу, за вашу активность, которую вы проявляли в течение 2026 года. Огромное количество интересных проектов, огромное количество волонтёрских акций, мероприятия, которые объединили школьников из всех муниципалитетов Псковской области», – сказала она.

Фото: ПАИ

Детский омбудсмен пожелала участникам уверенности в себе и своей команде. «Одно из важнейших качеств лидера – уметь делегировать ответственность тому, кто рядом, и помогать ему эту ответственность реализовать. Я хочу вам пожелать: будьте, ребята, счастливы, будьте первыми, будьте вместе. А мы будем рядом с вами и поможем в реализации всего задуманного», – заключила она.

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