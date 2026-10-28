Региональный слёт «Школы актива» прошёл в Псковской области

16:45, 28 октября 2026, ПАИ

Региональный слёт «Школы актива», организованный псковским отделением Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», прошёл в региональном Доме молодёжи сегодня, 28 октября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ























«Школа актива» – это площадка для развития лидерских качеств, обмена опытом и поиска единомышленников среди активистов. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». В нём были задействованы активисты «Движения первых», входящие в «Совет первых» первичного, местного или регионального отделений в Псковской области.

«Для нас система самоуправления очень важна, потому что сами ребята являются организаторами многих важных решений, предлагают свои идеи и вместе с нами реализовывают проекты. В программе – заседание конференции регионального отделения и первое очное заседание нового состава «Совета первых». Ребята выберут регионального председателя, а также представителя Псковской области в федеральном совете», – отметила председатель совета Псковского областного отделения «Движения первых» Мария Тучак.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова также обратилась к собравшимся в начале мероприятия. «Подходит к завершению календарный год, когда вы подводите итоги, говорите слова благодарности друг другу, своему руководителю, выбираете новые лица, которые будут вести вас вперёд за собой в течение следующего года. И я хочу вас отметить и поблагодарить. Благодарю за тот труд, за ту работу, за вашу активность, которую вы проявляли в течение 2026 года. Огромное количество интересных проектов, огромное количество волонтёрских акций, мероприятия, которые объединили школьников из всех муниципалитетов Псковской области», – сказала она.

Детский омбудсмен пожелала участникам уверенности в себе и своей команде. «Одно из важнейших качеств лидера – уметь делегировать ответственность тому, кто рядом, и помогать ему эту ответственность реализовать. Я хочу вам пожелать: будьте, ребята, счастливы, будьте первыми, будьте вместе. А мы будем рядом с вами и поможем в реализации всего задуманного», – заключила она.