В Псковской области скорректируют правила благоустройства в части восстановления дорог после работ сетевых организаций

19:33, 09 января 2025, ПАИ

Вопросы восстановления элементов благоустройства и дорог после завершения земляных работ сетевыми организациями рассмотрели на совещании под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в четверг, 9 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона отметил, что благодаря поддержке президента и правительства для развития инфраструктуры Псковской области привлекаются значительные средства.

«Дорожная сеть развивается беспрецедентными темпами, благоустраиваются территории, проводятся работы по догазификации, модернизации ЖКХ и сетевых организаций. К сожалению, зачастую из-за несогласованности действий возникают проблемы: только что уложенный асфальт вскрывают для других работ. Ещё одна проблема – аварийные ситуации, после которых вскрытые участки дорог засыпают грунтом или заливают некачественной смесью. В результате нарушается целостность полотна, и оно начинает быстро разрушаться», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор обратил внимание, что обращения по этим вопросам от жителей региона и обсуждались на встречах с представителями фракций Псковского областного Собрания депутатов.

Большинство вопросов населения касается восстановления благоустройства территории после выполнения работ в рамках мероприятий по догазификации Псковской области. Замечания связаны с неудовлетворительным восстановлением асфальтобетонного и песчано-гравийного покрытия. Наибольшее количество обращений поступает из Великих Лук, Великолукского и Псковского районов, а также из Локнянского муниципального округа. Аналогичные проблемы с восстановлением благоустройства после проведения аварийных работ существуют и в сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В ходе совещания руководители профильных комитетов и представители сетевых организаций обсудили и разработали новые алгоритмы взаимодействия.

«Все работы должны согласовываться со всеми смежниками, включая глав муниципальных образований. Результаты должны быть взяты под контроль. Если мы вскрываем, то должны заделывать картами, чтобы остались только два аккуратных шва, никаких ям, провалов и неровностей быть не должно. За этим буду следить лично», – подчеркнул губернатор.

Порядок восстановления благоустройства на территории каждого муниципального образования определяется правилами благоустройства территорий.

По итогам совещания Михаил Ведерников поручил главам муниципальных образований проанализировать содержание утверждённых правил, доработать их и внести необходимые изменения для обеспечения чёткого порядка проведения земляных работ. Руководители сетевых организаций должны будут в течение месяца после начала дорожного сезона восстановить элементы благоустройства и покрытие на участках и территориях, находящихся в неудовлетворительном состоянии.