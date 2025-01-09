Один человек пострадал при пожарах в Псковской области за сутки
Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
9 января огонь повредил стену в здании на улице Текстильной в Пскове. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в розетке.
Также мусор сгорел на лестнице в неэксплуатируемом двухэтажном здании на улице Шумейко в Острове-2. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.
Кроме того, комната полностью выгорела в многоквартирном жилом доме на улице Торфяников в деревне Городовик Дедовичского района. Пострадала 65-летняя женщина, её доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в комнате.
Помимо этого, возгорание в хозяйственной постройке ликвидировали на улице Сотово в Великих Луках. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.