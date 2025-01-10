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Происшествия

Более 630 пожаров произошло в жилом секторе в Псковской области за год

636 пожаров произошло в жилом секторе в Псковской области за прошлый год, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

Происшествия нанесли материальный ущерб более чем на 12 млн рублей. При пожарах в жилом секторе погибло 66 человек.

Чаще всего происшествия происходили из-за неосторожного обращения с огнём, нарушения правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования, нарушения правил устройства и эксплуатации печи.

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