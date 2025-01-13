Мужчина упал на беременную женщину с верхней полки в поезде и сломал ей ногу

09:36, 13 января 2025, ПАИ

Мужчина упал на беременную женщину с верхней полки в поезде Самара – Санкт-Петербург. ЧП случилось 11 января в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ.

«У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также переломы двух костей стопы», – рассказал источник в правоохранительных органах.

Женщина находится в состоянии средней тяжести.

Как уточняет «Фонтанка», пострадавшая пассажирка – учительница, она находилась на четвертом месяце беременности.