Мужчина упал на беременную женщину с верхней полки в поезде и сломал ей ногу
Мужчина упал на беременную женщину с верхней полки в поезде Самара – Санкт-Петербург. ЧП случилось 11 января в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ.
«У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также переломы двух костей стопы», – рассказал источник в правоохранительных органах.
Женщина находится в состоянии средней тяжести.
Как уточняет «Фонтанка», пострадавшая пассажирка – учительница, она находилась на четвертом месяце беременности.
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