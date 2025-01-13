Похитителя спиртного и еды задержали в магазине в Великих Луках

12:20, 13 января 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

12 января около 20:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на улице Ставского сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 35-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртное и продукты. Общая сумма ущерба превысила 1 000 рублей.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.