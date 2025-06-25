Жительница Псковского района получила штраф и лишилась телефона из-за покупки наркотиков

19:58, 25 июня 2025, ПАИ

Жительницу Псковского района осудили за покупку наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 22-летняя девушка в Интернете купила 0,93 грамма эфедрона для личного потребления. Оплатив покупку, она получила фото и описание тайника-закладки. В лесополосе около деревни Хотицы Псковского района она забрала из тайника наркотик, однако её задержали сотрудники правоохранительных органов. Наркотическое средство обнаружили и изъяли во время личного досмотра.

На судебном заседании девушка полностью признала вину и раскаялась.

Псковский районный суд признал девушку виновной в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, суд принял решение о конфискации в доход государства телефона iPhone 11 как орудия преступления.